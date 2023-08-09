Багрова Федосья Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1706
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740
Отец ребёнка: Багров Иван Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Багров Иван Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Багров Иван Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Рождение ребёнка
Около 1748
Отец ребёнка: Багров Иван Федорович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Смерть
Неизвестно