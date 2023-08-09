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Багрова Федосья Павловна

Место рождения

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Багров Михайло Иванович

Отец ребёнка: Багров Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Багров Козма Иванович

Отец ребёнка: Багров Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Багров Никита Иванович

Отец ребёнка: Багров Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Багров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Багров Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 16 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багров Иван Федорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 15 оборот
Смерть
Неизвестно