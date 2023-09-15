Шарова Лидия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.09.1946
Дочь: Бесперстова Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Шаров Григорий Андреевич
с. Сажино Артинского района Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаров Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарова Вера Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебренникова Галина Александровна
Отец ребёнка: Серебренников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебренников Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Серебренников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушакова Раисья Александровна
Отец ребёнка: Серебренников Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебренникова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Серебренников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно