Шарова Лидия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Лидия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1946

Дочь: Бесперстова Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Шаров Григорий Андреевич

с. Сажино Артинского района Свердловской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Николай Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебренникова Галина Александровна

Отец ребёнка: Серебренников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебренников Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Серебренников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушакова Раисья Александровна

Отец ребёнка: Серебренников Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебренникова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Серебренников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Александр

Смерть
Неизвестно
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