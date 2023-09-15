Серебренников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребренников Александр

Серебренников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебренникова Галина Александровна

Мать ребёнка: Шарова Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебренников Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Шарова Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шушакова Раисья Александровна

Мать ребёнка: Шарова Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебренникова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Шарова Лидия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарова Лидия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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