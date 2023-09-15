Серебренников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебренникова Галина Александровна
Мать ребёнка: Шарова Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебренников Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Шарова Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шушакова Раисья Александровна
Мать ребёнка: Шарова Лидия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебренникова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Шарова Лидия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарова Лидия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно