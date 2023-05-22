Ювенальева Надежда Сергеевна
Место рождениякостромская область
Дата рождения01.08.1909 ст.
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909 ст.
Отец: Ювенальев Сергей Софониевич
Мать: Орлова ВЕРА Андреевна
костромская область
Бракосочетание
Около 1934
Муж: Тикка Петр Петрович
Рождение ребёнка
24.02.1935
Дочь: Трошкова Ия Петровна
Отец ребёнка: Тикка Петр Петрович
Рождение ребёнка
28.04.1936
Отец ребёнка: Тикка Петр Петрович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Тикка Юрий Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1939
Отец ребёнка: Тикка Петр Петрович
Смерть
1939