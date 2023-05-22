Ювенальева Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ювенальева Надежда Сергеевна

Место рождения

костромская область

Дата рождения

01.08.1909 ст.

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1909 ст.

Отец: Ювенальев Сергей Софониевич

Мать: Орлова ВЕРА Андреевна

костромская область
Бракосочетание
Около 1934

Муж: Тикка Петр Петрович

Рождение ребёнка
24.02.1935

Дочь: Трошкова Ия Петровна

Отец ребёнка: Тикка Петр Петрович

Рождение ребёнка
28.04.1936

Сын: Тикка вальтер петрович

Отец ребёнка: Тикка Петр Петрович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Тикка Юрий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Тикка Людвиг Петрович

Отец ребёнка: Тикка Петр Петрович

Смерть
1939
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