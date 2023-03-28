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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
21185. Поселок АлександровскийАнтинскоеПри Мариинском канале489До ближайшего поселения: 2. До школы: 9. До почтового отделения: 7. До пароходной пристани: 2. Крестьянское: —. Не крестьянское: 3. Крестьянское: —. Не крестьянское: 2. Крестьянское: —. Не крестьянское: 5. Крестьянское: —. Не крестьянское: 3.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33492Александровскоесело60°47'с.ш.37°07'в.д.P-37-111
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622412106с Александровскоесело