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Тикка Юрий Петрович
Тикка Юрий Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1938
Дата смерти
1938
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Ювенальева Надежда Сергеевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать:
Ювенальева Надежда Сергеевна
Смерть
1938
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