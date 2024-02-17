Тикка Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикка Юрий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: Ювенальева Надежда Сергеевна

Смерть
1938
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