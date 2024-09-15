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Рогозин Иван Тихонович

Место рождения

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

06.11.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1897 ст.

Отец: Рогозин Тихон Никанорович

Мать: Рогозина (Бачинина) Надежда Степановна

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
19.01.1918

Жена: Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.04.1918

Сын: Рогозин Василий Иванович

Мать ребёнка: Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Рогозина Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Рогозина Нина Ивановна

Мать ребёнка: Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Рогозин Николай Иванович

Мать ребёнка: Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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