Рогозин Иван Тихонович
Место рождения
Дата рождения06.11.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1897 ст.
Бракосочетание
19.01.1918
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.04.1918
Мать ребёнка: Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Рогозина Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Рогозина Нина Ивановна
Мать ребёнка: Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1928
Мать ребёнка: Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно