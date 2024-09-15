Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна

Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Великодворское, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Великодворское, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
19.01.1918

Муж: Рогозин Иван Тихонович

Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.04.1918

Сын: Рогозин Василий Иванович

Отец ребёнка: Рогозин Иван Тихонович

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Рогозина Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Рогозин Иван Тихонович

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Рогозина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рогозин Иван Тихонович

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1928

Сын: Рогозин Николай Иванович

Отец ребёнка: Рогозин Иван Тихонович

Дориха, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.