Рогозина (Чурбатова) Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1918
Лежнево, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.04.1918
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Рогозина Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Рогозина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
Около 1928
Отец ребёнка: Рогозин Иван Тихонович
Смерть
Неизвестно