Вольф (Балльор) Елизабет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольф (Балльор) Елизабет

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1750

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Wolff Ernst Wilhelm

Отец ребёнка: Вольф Мартин Лютер

Рождение ребёнка
03.06.1775

Дочь: Amelung Emilie

Отец ребёнка: Вольф Мартин Лютер

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Lenz Luise Elisabeth

Отец ребёнка: Вольф Мартин Лютер

Смерть
1781
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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