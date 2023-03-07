Вольф (Балльор) Елизабет
Место рождения
Дата рождения1750
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Wolff Ernst Wilhelm
Отец ребёнка: Вольф Мартин Лютер
Рождение ребёнка
03.06.1775
Дочь: Amelung Emilie
Отец ребёнка: Вольф Мартин Лютер
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Lenz Luise Elisabeth
Отец ребёнка: Вольф Мартин Лютер
Смерть
1781