Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Wolff Ernst Wilhelm
Wolff Ernst Wilhelm
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1774
Дата смерти
1853
Пол
Мужской
Отец
Вольф Мартин Лютер
1744 г.р.
Мать
Вольф (Балльор) Елизабет
1750 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец:
Вольф Мартин Лютер
Мать:
Вольф Елизабет
Смерть
1853
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия