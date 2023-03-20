Wolff Ernst Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wolff Ernst Wilhelm

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

1750 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Вольф Мартин Лютер

Мать: Вольф Елизабет

Смерть
1853
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