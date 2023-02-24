Николаева А (Е) Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
25.?.1859
Котуркуль
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Николаев Артамон Иванович
Отец ребёнка: Николаев Иван Яковлев
Рождение ребёнка
16.10.1871
Отец ребёнка: Николаев Иван Яковлев
Рождение ребёнка
10.03.1876
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Николаев Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно