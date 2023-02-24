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Николаева А (Е) Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Артемьев Григорий Артемьевич

Мать: Авдотья Константиновна

Бракосочетание
25.?.1859

Муж: Николаев Иван Яковлев

Котуркуль
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Николаев Артамон Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Яковлев

Рождение ребёнка
16.10.1871

Сын: Николаев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Яковлев

Рождение ребёнка
10.03.1876

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Николаев Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно
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