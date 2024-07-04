Квашнин Архип Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Квашнин Дмитрий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Квашнин Михайло Архипович
Мать ребёнка: не указана
РГАДА, 350-2-1630-387об
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: не указана
РГАДА, 350-2-1630-387об
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: не указана
РГАДА, 350-2-1630-387об
Рождение ребёнка
1747
Сын: Квашнин Леонтий Архипович
Мать ребёнка: не указана
РГАДА, 350-2-1636-622 об
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: не указана
РГАДА, 350-2-1636-622 об
Смерть
1749
РГАДА, 350-2-1636-622 об