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Квашнин Архип Дмитриевич

Место рождения

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1720

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Квашнин Дмитрий Иванович

Мать: не указана

Куликово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1738

Сын: Квашнин Михайло Архипович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1630-387об
Рождение ребёнка
1740

Сын: Квашнин Федот Архипович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1630-387об
Рождение ребёнка
1746

Сын: Квашнин Филип Архипович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1630-387об
Рождение ребёнка
1747

Сын: Квашнин Леонтий Архипович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-622 об
Рождение ребёнка
1748

Сын: Квашнин Максим Архипович

Мать ребёнка: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-622 об
Смерть
1749
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
РГАДА, 350-2-1636-622 об

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