Шершень (Харченко) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершень (Харченко) Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Харченко Михаил Сергеевич

Мать: не указана

Восприемник
19.11.1900 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Екатерина Исааковна Валентей
Восприемник
16.02.1905 ст.
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Павел Онисимович Григорьев
Бракосочетание
04.11.1905 ст.

Муж: Шершень Иван Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.02.1907 ст.

Сын: Шершень Порфирий Иванович

Отец ребёнка: Шершень Иван Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.

Дочь: Шершень Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Шершень Иван Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1905
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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