Шершень (Харченко) Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Харченко Михаил Сергеевич
Мать: не указана
Восприемник
19.11.1900 ст.
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Екатерина Исааковна Валентей
Восприемник
16.02.1905 ст.
Павел Онисимович Григорьев
Бракосочетание
04.11.1905 ст.
Рождение ребёнка
22.02.1907 ст.
Сын: Шершень Порфирий Иванович
Отец ребёнка: Шершень Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
12.11.1911 ст.
Дочь: Шершень Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Шершень Иван Харлампиевич
Смерть
После 1905