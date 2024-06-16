Харченко Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Харченко Дарья
Рождение ребёнка
1882
Сын: Харченко Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шершень (Харченко) Агафья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край