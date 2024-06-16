Харченко Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Харченко Иван Михайлович

Мать ребёнка: Харченко Дарья

Рождение ребёнка
1882

Сын: Харченко Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шершень (Харченко) Агафья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1917
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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