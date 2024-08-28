Тайлов (Думрауф) Эмилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тайлов (Думрауф) Эмилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1909

Дата смерти

26.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1909

Отец: Думрауф Людвиг

Мать: Думрауф (Бухнер) Катарина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дайлоф Август

Отец ребёнка: Дайлоф (Тайлоф) Август

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дайлоф (Тайлоф) Эвальд

Отец ребёнка: Дайлоф (Тайлоф) Август

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дайлоф (Тайлоф) Август

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дайлоф (Тайлоф) Виктор

Отец ребёнка: Дайлоф (Тайлоф) Август

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фишер (Дайлоф) Виктория

Отец ребёнка: Дайлоф (Тайлоф) Август

Смерть
26.11.1977

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