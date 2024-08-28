Тайлов (Думрауф) Эмилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1909
Дата смерти26.11.1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1909
Отец: Думрауф Людвиг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дайлоф Август
Отец ребёнка: Дайлоф (Тайлоф) Август
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дайлоф (Тайлоф) Август
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дайлоф (Тайлоф) Август
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фишер (Дайлоф) Виктория
Отец ребёнка: Дайлоф (Тайлоф) Август
Смерть
26.11.1977