Думрауф (Бухнер) Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1880
Отец: Бухнер Иоганнес
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Думрауф Яков
Отец ребёнка: Думрауф Людвиг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Думрауф) Анна
Отец ребёнка: Думрауф Людвиг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Думрауф Николай
Отец ребёнка: Думрауф Людвиг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Думрауф Иоганнес
Отец ребёнка: Думрауф Людвиг
Бракосочетание
17.11.1898
Муж: Думрауф Людвиг
Рождение ребёнка
09.06.1909
Дочь: Тайлов (Думрауф) Эмилия
Отец ребёнка: Думрауф Людвиг
Смерть
Неизвестно