Думрауф (Бухнер) Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думрауф (Бухнер) Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1880

Отец: Бухнер Иоганнес

Мать: Бухнер (Эрнст) Анна Мария Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Думрауф Яков

Отец ребёнка: Думрауф Людвиг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Думрауф) Анна

Отец ребёнка: Думрауф Людвиг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Думрауф Николай

Отец ребёнка: Думрауф Людвиг

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Думрауф Иоганнес

Отец ребёнка: Думрауф Людвиг

Бракосочетание
17.11.1898

Муж: Думрауф Людвиг

Рождение ребёнка
09.06.1909

Дочь: Тайлов (Думрауф) Эмилия

Отец ребёнка: Думрауф Людвиг

Смерть
Неизвестно

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