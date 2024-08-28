Дайлоф (Тайлоф) Август
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тайлов (Думрауф) Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тайлов (Думрауф) Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дайлоф Август
Мать ребёнка: Тайлов (Думрауф) Эмилия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тайлов (Думрауф) Эмилия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фишер (Дайлоф) Виктория
Мать ребёнка: Тайлов (Думрауф) Эмилия
Смерть
Неизвестно