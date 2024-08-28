Дайлоф (Тайлоф) Август — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дайлоф (Тайлоф) Август

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дайлоф (Тайлоф) Виктор

Мать ребёнка: Тайлов (Думрауф) Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дайлоф (Тайлоф) Эвальд

Мать ребёнка: Тайлов (Думрауф) Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дайлоф Август

Мать ребёнка: Тайлов (Думрауф) Эмилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тайлов (Думрауф) Эмилия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фишер (Дайлоф) Виктория

Мать ребёнка: Тайлов (Думрауф) Эмилия

Смерть
Неизвестно

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