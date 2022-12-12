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Плесовских Ефим Никитич

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Место рождения

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Плесовских Никита Алексеевич

Мать: Плесовских Лукерия Андреевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Плесовских Лаврентий Ефимович

Мать ребёнка: Плесовских Степанида Дмитриевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1889

Сын: Плесовских Иван Ефимович

Мать ребёнка: Плесовских Степанида Дмитриевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Плесовских Василий Ефимович

Мать ребёнка: Плесовских Степанида Дмитриевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ульяна Ефимовна

Мать ребёнка: Плесовских Степанида Дмитриевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Степанида Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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