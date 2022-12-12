Плесовских Ефим Никитич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1882
Сын: Плесовских Лаврентий Ефимович
Мать ребёнка: Плесовских Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Плесовских Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Плесовских Василий Ефимович
Мать ребёнка: Плесовских Степанида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ульяна Ефимовна
Мать ребёнка: Плесовских Степанида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно