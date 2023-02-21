Плесовских Степанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Степанида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Плесовских Лаврентий Ефимович

Отец ребёнка: Плесовских Ефим Никитич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Плесовских Иван Ефимович

Отец ребёнка: Плесовских Ефим Никитич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Плесовских Василий Ефимович

Отец ребёнка: Плесовских Ефим Никитич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Плесовских Ефим Никитич

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Ефим Никитич

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
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