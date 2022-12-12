Чорный Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Чорный Михаил Лавронович
Мать: Чорна Пелагея Лавроновна
Рождение ребёнка
20.11.1961
Сын: Чорный Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Чорна Любовь Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1972
Дочь: Чорна Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно