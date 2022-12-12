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Чорный Григорий Михайлович

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Место рождения

Маршалы, Сумська область

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Чорный Михаил Лавронович

Мать: Чорна Пелагея Лавроновна

Маршалы, Сумська область
Рождение ребёнка
20.11.1961

Сын: Чорный Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Маршалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Чорна Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Маршалы, Сумська область
Рождение ребёнка
24.05.1972

Дочь: Чорна Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Маршалы, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Маршалы, Сумська область
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