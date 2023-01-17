Чорный Михаил Лавронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧорный Михаил Лавронович

Чорный Михаил Лавронович

avatar

Место рождения

Маршалы, Сумська область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Маршалы, Сумська область
Рождение ребёнка
27.07.1932

Сын: Чорный Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Чорна Пелагея Лавроновна

Маршалы, Сумська область
Рождение ребёнка
30.06.1937

Дочь: Чорна Анна Михайловна

Мать ребёнка: Чорна Пелагея Лавроновна

Маршалы, Сумська область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Чорный Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Чорна Пелагея Лавроновна

Маршалы, Сумська область
Военная служба
05.07.1941
Призван на фронт Смеловским РВК рядовым. Переписки с семьёй не было.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чорна Пелагея Лавроновна

Смерть
?.11.1943
Пропал без вести во время ВОВ в 1943 году
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close