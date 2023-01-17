Чорный Михаил Лавронович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1932
Мать ребёнка: Чорна Пелагея Лавроновна
Рождение ребёнка
30.06.1937
Дочь: Чорна Анна Михайловна
Мать ребёнка: Чорна Пелагея Лавроновна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Чорный Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Чорна Пелагея Лавроновна
Военная служба
05.07.1941
Призван на фронт Смеловским РВК рядовым. Переписки с семьёй не было.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чорна Пелагея Лавроновна
Смерть
?.11.1943
Пропал без вести во время ВОВ в 1943 году