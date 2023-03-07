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Курбанов Игнатий Иванов

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Курбанов Иван Захаров

Мать: Курбанова Анисья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Авдотья Игнатьева

Мать ребёнка: Курбанова Прасковья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ирина Игнатьева

Мать ребёнка: Курбанова Прасковья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Прасковья Игнатьева

Мать ребёнка: Курбанова Прасковья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Евдокия Игнатьева

Мать ребёнка: Курбанова Прасковья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Курбанов Николай Игнатиев

Мать ребёнка: Курбанова Прасковья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Курбанов Степан Игнатиев

Мать ребёнка: Курбанова Прасковья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбанова Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1819
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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