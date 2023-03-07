Курбанов Игнатий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Курбанов Иван Захаров
Мать: Курбанова Анисья
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Авдотья Игнатьева
Мать ребёнка: Курбанова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ирина Игнатьева
Мать ребёнка: Курбанова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Прасковья Игнатьева
Мать ребёнка: Курбанова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Евдокия Игнатьева
Мать ребёнка: Курбанова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Курбанов Николай Игнатиев
Мать ребёнка: Курбанова Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Курбанова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбанова Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1819