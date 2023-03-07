Курбанов Николай Игнатиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Курбанов Игнатий Иванов
Мать: Курбанова Прасковья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Курбанов Терентий Николаев
Мать ребёнка: Курбанова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбанова Домна
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838