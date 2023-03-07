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Курбанов Николай Игнатиев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Жена

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Курбанов Игнатий Иванов

Мать: Курбанова Прасковья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Курбанов Терентий Николаев

Мать ребёнка: Курбанова Домна

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбанова Домна

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1838
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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