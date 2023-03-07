Курбанов Иван Захаров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: Курбанов Захар Иванов
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Курбанова Анисья
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Курбанова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курбанова Анисья
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1835