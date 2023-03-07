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Курбанов Иван Захаров

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1728 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Жена

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Курбанов Захар Иванов

Мать: Курбанова Марфа Степанова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Курбанов Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Курбанова Анисья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Курбанов Степан Иванов

Мать ребёнка: Курбанова Анисья

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбанова Анисья

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1835
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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