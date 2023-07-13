Вдовина Татьяна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
11.09.1910
Отец ребёнка: Вдовин Григорий Сергеевич
В метрической книге под #177 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Г. С. Вдовин и жена Татьяна Стефанова, оба православные. Восприемники: д. Хотитова крестьянин Андрей Васильев Столяров и д.... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1912
Сын: Вдовин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Вдовин Григорий Сергеевич
В метрической книге под #8 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Г. С. Вдовин и жена Татьяна Стефанова, оба православные. Восприемники: д. Хотитова крестьянин Андрей Васильев Столяров и д. Б... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1915
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Вдовин Григорий Сергеевич
В метрической книге под #61 женского пола, родители д. Березовца крестьянин г. С. Вдовин и жена Татьяна Стефанова, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянин Иаков Сергеев Вдовин и девица... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдовин Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Вдовин Григорий Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно