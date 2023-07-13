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Вдовина Татьяна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1910

Сын: Вдовин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Вдовин Григорий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #177 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Г. С. Вдовин и жена Татьяна Стефанова, оба православные. Восприемники: д. Хотитова крестьянин Андрей Васильев Столяров и д.... Показать все
Рождение ребёнка
07.01.1912

Сын: Вдовин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Вдовин Григорий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #8 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Г. С. Вдовин и жена Татьяна Стефанова, оба православные. Восприемники: д. Хотитова крестьянин Андрей Васильев Столяров и д. Б... Показать все
Рождение ребёнка
28.05.1915

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Вдовин Григорий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #61 женского пола, родители д. Березовца крестьянин г. С. Вдовин и жена Татьяна Стефанова, оба православные. Восприемники: д. Березовца крестьянин Иаков Сергеев Вдовин и девица... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдовин Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Вдовин Григорий Сергеевич

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Григорий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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