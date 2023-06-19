Вдовин Иван (Иоанн) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1910
Отец: Вдовин Григорий Сергеевич
Мать: не указана
В метрической книге под #177 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Г. С. Вдовин и жена Татьяна Стефанова, оба православные. Восприемники: д. Хотитова крестьянин Андрей Васильев Столяров и д.... Показать все
Крещение
14.09.1910
Смерть
Неизвестно