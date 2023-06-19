Вдовин Иван (Иоанн) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовин Иван (Иоанн) Григорьевич

Место рождения

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

11.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1910

Отец: Вдовин Григорий Сергеевич

Мать: не указана

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
В метрической книге под #177 мужского пола, родители д. Березовца крестьянин Г. С. Вдовин и жена Татьяна Стефанова, оба православные. Восприемники: д. Хотитова крестьянин Андрей Васильев Столяров и д.... Показать все
Крещение
14.09.1910
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно