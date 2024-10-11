Neugebauer (Konrad) Frieda
Место рожденияPeschlewka, Russian Empire
Дата рождения07.11.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1908
Отец: Konrad Jakob
Мать: (Muench (Münch)) Roberta
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Neugebauer Jakob
Рождение ребёнка
21.12.1929
Дочь: (Neugebauer) Ida
Отец ребёнка: Neugebauer Jakob
Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
13.09.1937
Сын: Neugebauer Edgar
Отец ребёнка: Neugebauer Jakob
Рождение ребёнка
13.09.1942
Дочь: (Neugebauer) Else
Отец ребёнка: Neugebauer Jakob
Смерть
Неизвестно