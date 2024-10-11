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Neugebauer (Konrad) Frieda

Место рождения

Peschlewka, Russian Empire

Дата рождения

07.11.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1929 г.р.
1937 г.р.
1942 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1908

Отец: Konrad Jakob

Мать: (Muench (Münch)) Roberta

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Neugebauer Jakob

Рождение ребёнка
21.12.1929

Дочь: (Neugebauer) Ida

Отец ребёнка: Neugebauer Jakob

Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
13.09.1937

Сын: Neugebauer Edgar

Отец ребёнка: Neugebauer Jakob

Рождение ребёнка
13.09.1942

Дочь: (Neugebauer) Else

Отец ребёнка: Neugebauer Jakob

Смерть
Неизвестно

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