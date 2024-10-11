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Neugebauer Jakob

Место рождения

с. Денисовка Костанайская обл

Дата рождения

26.03.1909

Дата смерти

04.04.1961

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

1929 г.р.
1937 г.р.
1942 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1909

Отец: Neugebauer Nikolaus

Мать: Neugebauer (Sparwasser) Christine

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Neugebauer (Konrad) Frieda

Рождение ребёнка
21.12.1929

Дочь: (Neugebauer) Ida

Мать ребёнка: Neugebauer (Konrad) Frieda

Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
13.09.1937

Сын: Neugebauer Edgar

Мать ребёнка: Neugebauer (Konrad) Frieda

Рождение ребёнка
13.09.1942

Дочь: (Neugebauer) Else

Мать ребёнка: Neugebauer (Konrad) Frieda

Смерть
04.04.1961

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