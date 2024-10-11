Neugebauer Jakob
Место рожденияс. Денисовка Костанайская обл
Дата рождения26.03.1909
Дата смерти04.04.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.1929
Дочь: (Neugebauer) Ida
Мать ребёнка: Neugebauer (Konrad) Frieda
Пешковка, Федоровский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
13.09.1937
Сын: Neugebauer Edgar
Мать ребёнка: Neugebauer (Konrad) Frieda
Рождение ребёнка
13.09.1942
Дочь: (Neugebauer) Else
Мать ребёнка: Neugebauer (Konrad) Frieda
Смерть
04.04.1961