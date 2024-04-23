(Muench (Münch)) Roberta
Место рожденияTiefenbrunn, Russian Empire
Дата рождения14.12.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1903
Дочь: (Konrad) Klara
Отец ребёнка: Konrad Jakob
Рождение ребёнка
05.01.1906
Сын: Konrad Albert
Отец ребёнка: Konrad Jakob
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Neugebauer (Konrad) Frieda
Отец ребёнка: Konrad Jakob
Рождение ребёнка
07.10.1923
Сын: Konrad Heinrich
Отец ребёнка: Konrad Jakob