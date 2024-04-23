(Muench (Münch)) Roberta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Muench (Münch)) Roberta

Место рождения

Tiefenbrunn, Russian Empire

Дата рождения

14.12.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1903

Дочь: (Konrad) Klara

Отец ребёнка: Konrad Jakob

Рождение ребёнка
05.01.1906

Сын: Konrad Albert

Отец ребёнка: Konrad Jakob

Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Neugebauer (Konrad) Frieda

Отец ребёнка: Konrad Jakob

Рождение ребёнка
07.10.1923

Сын: Konrad Heinrich

Отец ребёнка: Konrad Jakob

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