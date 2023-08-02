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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1925

Сын: Цуцеров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Цуцеров Алексей

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.08.1936

Дочь: Плохая Капиталина Алексеевна

Отец ребёнка: Цуцеров Алексей

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Цуцеров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисейкина Нина

Отец ребёнка: Цуцеров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Цуцеров Алексей

Смерть
Неизвестно
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