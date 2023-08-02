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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1925
Отец ребёнка: Цуцеров Алексей
Рождение ребёнка
24.08.1936
Дочь: Плохая Капиталина Алексеевна
Отец ребёнка: Цуцеров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Цуцеров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисейкина Нина
Отец ребёнка: Цуцеров Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Цуцеров Алексей
Смерть
Неизвестно