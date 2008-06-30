Плохая (Цуцерова) Капиталина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.08.1936
Дата смерти30.06.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1936
Отец: Цуцеров Алексей
Мать: ?
Рождение ребёнка
15.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плохой Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плохой Георгий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно