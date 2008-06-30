Плохая (Цуцерова) Капиталина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохая (Цуцерова) Капиталина Алексеевна

Место рождения

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

24.08.1936

Дата смерти

30.06.2008

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

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СК
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1936

Отец: Цуцеров Алексей

Мать: ?

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плохой Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плохой Георгий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плохой Георгий Михайлович

Смерть
30.06.2008
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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