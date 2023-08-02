Цуцеров Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуцеров Алексей

Место рождения

Pichkiryaevo, Sasovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Pichkiryaevo, Sasovskiy rayon, Ryazanskaya oblast\', Russia
Рождение ребёнка
23.10.1925

Сын: Цуцеров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: ?

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.08.1936

Дочь: Плохая Капиталина Алексеевна

Мать ребёнка: ?

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисейкина Нина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно