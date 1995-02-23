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Цуцеров Иван Алексеевич

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Место рождения

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

23.10.1925

Дата смерти

23.02.1995

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1925

Отец: Цуцеров Алексей

Мать: ?

Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 17.06.1943 по 29.08.1945
Пичкиряево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Призван Коломенским ГВК г.Коломна Московская обл.,СССР Лейтенант,-майор -инженер 60СД 47А 1 Бел.Ф, 27опрос ГСОВГ,штаб 47А,60СД ГШКА,47ГСОВГ
Военная награда
11.10.1944
60СД 47А 1 Бел.Ф Награжден медалью "За боевые заслуги",Пр.№ 108/н , ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-1338
Военная награда
05.03.1945
60 КСД 47 А 1 Бел.Ф приказ № 7/н,награжден орденом "Красной Звезды".
ЦАМО РФ Ф - 33-686196-2774
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью "За побпду над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ ,шк-7а,ящ-19
Военная награда
09.06.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью "За взятие Берлина"
ЦАМО РФ ,шк-7а,ящ-19
Военная награда
06.04.1985
Указ ПВС СССР Юбилейное награждение орденом "Отечественной войны 1-ст"
ЦАМО РФ ,шк-60,ящ-30,док.№ 71.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цуцерова Елизавета Павловна

Смерть
23.02.1995
Похороны
Неизвестно
деревня Ракитки
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