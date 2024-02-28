Шелепина (Кузнецова) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1939
Дата смерти31.08.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1939
Бракосочетание
11.02.1961
Рождение ребёнка
14.02.1961
Дочь: Шелепина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Шелепин Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
10.06.1963
Дочь: Кошель Маргарита Владимировна
Отец ребёнка: Шелепин Владимир Владимирович
Работа или профессия
Неизвестно
машинист бумагокрасильной машины
Смерть
31.08.1991