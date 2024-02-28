Шелепина (Кузнецова) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина (Кузнецова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

29.09.1939

Дата смерти

31.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1939

Отец: Кузнецов Сергей Александрович

Мать: Кузнецова Варвара Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
11.02.1961

Муж: Шелепин Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
14.02.1961

Дочь: Шелепина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Шелепин Владимир Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.06.1963

Дочь: Кошель Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Шелепин Владимир Владимирович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
машинист бумагокрасильной машины
Смерть
31.08.1991
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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