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Романов Александр Михайлович

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Место рождения

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии

Дата рождения

13.04.1866

Дата смерти

26.02.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1866
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
По 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1894
Петергоф, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1895

Дочь: Юсупова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Романова Ксения Александровна

Петергоф, Петергофский уезд
Место жительства
С 1917
Таврическая губерния
Место жительства
С 1918
Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Ксения Александровна

Смерть
26.02.1933
г. Рокбрюн, Франция
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