Романов Александр Михайлович
Место рожденияг. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Дата рождения13.04.1866
Дата смерти26.02.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1866
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
По 1885
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1894
Рождение ребёнка
03.07.1895
Дочь: Юсупова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Романова Ксения Александровна
Место жительства
С 1917
Таврическая губерния
Место жительства
С 1918
Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1933
г. Рокбрюн, Франция