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Баделин Федор Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1859 ст.

Жена: Евфимия Васильевна

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федор Федоров и Зиновий Герасимов из Леднево, Михаил Андреев и Ефим Тимофеев из Стрековца.
Рождение ребёнка
17.07.1860 ст.

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Евфимия Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
26.03.1875 ст.

Сын: Стефан Федорович

Мать ребёнка: Евфимия Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.09.1878 ст.

Сын: Баделин Иван Федорович

Мать ребёнка: Евфимия Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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