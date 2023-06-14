Баделин Федор Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Бракосочетание
02.02.1859 ст.
Жена: Евфимия Васильевна
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Федор Федоров и Зиновий Герасимов из Леднево, Михаил Андреев и Ефим Тимофеев из Стрековца.
Рождение ребёнка
17.07.1860 ст.
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Евфимия Васильевна
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
26.03.1875 ст.
Сын: Стефан Федорович
Мать ребёнка: Евфимия Васильевна
Рождение ребёнка
23.09.1878 ст.
Мать ребёнка: Евфимия Васильевна
Смерть
Неизвестно