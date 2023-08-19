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Баделин Иван Федорович

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.09.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878 ст.

Отец: Баделин Федор Фомич

Мать: Евфимия Васильевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
26.09.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные отставной рядовой Харитон Петров и Зиновия Герасимова Оброскина дочь девица Ирина.
Смерть
Неизвестно