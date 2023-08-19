Баделин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения23.09.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878 ст.
Отец: Баделин Федор Фомич
Мать: Евфимия Васильевна
Крещение
26.09.1878 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные отставной рядовой Харитон Петров и Зиновия Герасимова Оброскина дочь девица Ирина.
Смерть
Неизвестно