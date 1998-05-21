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Шадрин Геннадий Васильевич

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Место рождения

д. Колегово Усинского р-на Свердловской обл.

Дата рождения

19.02.1929

Дата смерти

21.05.1998

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1929

Отец: Шадрин Василий Афанасьевич

Мать: Шадрина Соломия Алимпьевна

д. Колегово Усинского р-на Свердловской обл.
Рождение ребёнка
25.11.1958

Сын: Шадрин Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Белоусова Антонина Ивановна

г. Первоуральск Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Антонина Ивановна

Смерть
21.05.1998
г. Первоуральск Свердловской обл.
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