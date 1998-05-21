Шадрин Геннадий Васильевич
Место рожденияд. Колегово Усинского р-на Свердловской обл.
Дата рождения19.02.1929
Дата смерти21.05.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.02.1929
д. Колегово Усинского р-на Свердловской обл.
Рождение ребёнка
25.11.1958
Сын: Шадрин Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Белоусова Антонина Ивановна
г. Первоуральск Свердловской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1998
г. Первоуральск Свердловской обл.