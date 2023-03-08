Шадрин Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1908
Дата смерти24.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1908
Бракосочетание
?.01.1926
д. Колегово Пермской губернии
Свадьба состоялась в январе 1926 г., на "Мясоед", но официально они были расписаны только 07.08.1953 г.
Рождение ребёнка
17.03.1927
Сын: Шадрин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Шадрина Соломия Алимпьевна
д. Колегово Б-Усинский сельсовет Усинского р-на Свердловской обл.
Рождение ребёнка
19.02.1929
Сын: Шадрин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Шадрина Соломия Алимпьевна
д. Колегово Усинского р-на Свердловской обл.
Рождение ребёнка
24.11.1935
Дочь: Токарева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Шадрина Соломия Алимпьевна
г. Первоуральск Свердловской обл.
Рождение ребёнка
18.01.1946
Дочь: Варина Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Шадрина Соломия Алимпьевна
г. Первоуральск Свердловской обл.
Рождение ребёнка
24.04.1951
Дочь: Сердюкова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Шадрина Соломия Алимпьевна
г. Первоуральск Свердловской обл.
Смерть
24.09.1990