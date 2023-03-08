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Шадрин Василий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1908

Дата смерти

24.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1908

Отец: Шадрин Афанасий Иванович

Мать: Шадрина Татьяна Александровна

Бракосочетание
?.01.1926

Жена: Шадрина Соломия Алимпьевна

д. Колегово Пермской губернии
Свадьба состоялась в январе 1926 г., на "Мясоед", но официально они были расписаны только 07.08.1953 г.
Рождение ребёнка
17.03.1927

Сын: Шадрин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Шадрина Соломия Алимпьевна

д. Колегово Б-Усинский сельсовет Усинского р-на Свердловской обл.
Рождение ребёнка
19.02.1929

Сын: Шадрин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Шадрина Соломия Алимпьевна

д. Колегово Усинского р-на Свердловской обл.
Рождение ребёнка
24.11.1935

Дочь: Токарева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Шадрина Соломия Алимпьевна

г. Первоуральск Свердловской обл.
Рождение ребёнка
18.01.1946

Дочь: Варина Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Шадрина Соломия Алимпьевна

г. Первоуральск Свердловской обл.
Рождение ребёнка
24.04.1951

Дочь: Сердюкова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Шадрина Соломия Алимпьевна

г. Первоуральск Свердловской обл.
Смерть
24.09.1990
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