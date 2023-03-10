Белоусова Антонина Ивановна
Место рожденияг. Первоуральск Свердловской обл.
Дата рождения25.11.1958
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Первоуральск Свердловской обл.
Рождение ребёнка
25.11.1958
Сын: Шадрин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Шадрин Геннадий Васильевич
г. Первоуральск Свердловской обл.
Смерть
Неизвестно