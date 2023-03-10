Белоусова Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Антонина Ивановна

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Место рождения

г. Первоуральск Свердловской обл.

Дата рождения

25.11.1958

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Первоуральск Свердловской обл.
Рождение ребёнка
25.11.1958

Сын: Шадрин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Шадрин Геннадий Васильевич

г. Первоуральск Свердловской обл.
Смерть
Неизвестно
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