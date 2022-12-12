Плотникова (Воронова) Марина Козминична (Кузьминична)
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: Воронов Козма (Кузьма) Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1842
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Лядова Акилина Аврамовна
Отец ребёнка: Плотников Аврам Михайлович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Дарья Аврамовна
Отец ребёнка: Плотников Аврам Михайлович
Рождение ребёнка
?.05.1855 ст.
Дочь: Мавра Аврамовна
Отец ребёнка: Плотников Аврам Михайлович
Смерть
Неизвестно