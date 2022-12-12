Плотникова (Воронова) Марина Козминична (Кузьминична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Воронова) Марина Козминична (Кузьминична)

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Место рождения

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Воронов Козма (Кузьма) Степанович

Мать: не указана

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
04.02.1842

Муж: Плотников Аврам Михайлович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Лядова Акилина Аврамовна

Отец ребёнка: Плотников Аврам Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Дарья Аврамовна

Отец ребёнка: Плотников Аврам Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.05.1855 ст.

Дочь: Мавра Аврамовна

Отец ребёнка: Плотников Аврам Михайлович

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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