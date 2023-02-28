Лядова (Плотникова) Акилина Аврамовна
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Бракосочетание
06.02.1872
Муж: Лядов Карп Федорович
Рождение ребёнка
02.01.1873 ст.
Дочь: Татьяна Карповна
Отец ребёнка: Лядов Карп Федорович
Рождение ребёнка
12.06.1874 ст.
Сын: Лядов Иван Карпович
Отец ребёнка: Лядов Карп Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лядов Карп Федорович
Смерть
Неизвестно