Лядова (Плотникова) Акилина Аврамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лядова (Плотникова) Акилина Аврамовна

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Место рождения

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Плотников Аврам Михайлович

Мать: Плотникова Марина Козминична (Кузьминична)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
06.02.1872

Муж: Лядов Карп Федорович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1873 ст.

Дочь: Татьяна Карповна

Отец ребёнка: Лядов Карп Федорович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
12.06.1874 ст.

Сын: Лядов Иван Карпович

Отец ребёнка: Лядов Карп Федорович

Малой Дровосек, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядов Карп Федорович

Смерть
Неизвестно
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