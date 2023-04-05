Дюфур Александр Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюфур Александр Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 01.08.1969

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дюфур Леон Виктор

Мать: Дюфур Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дюфур Валентина Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 01.08.1969
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