Дюфур Леон Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюфур Леон Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1870

Дата смерти

02.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1870

Отец: Дюфур Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Соколова Лидия Львовна

Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дюфур Сергей Львович

Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюфур Виктор Львович

Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Нина Львовна

Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Львовна

Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюфур Александр Львович

Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.02.1942
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