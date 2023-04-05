Дюфур Леон Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1870
Дата смерти02.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1870
Отец: Дюфур Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Соколова Лидия Львовна
Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дюфур Сергей Львович
Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюфур Виктор Львович
Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Нина Львовна
Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Львовна
Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дюфур Наталья Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.02.1942