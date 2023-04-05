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Дюфур Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

?.07.1942

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Соколова Лидия Львовна

Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1907

Сын: Дюфур Сергей Львович

Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюфур Виктор Львович

Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Нина Львовна

Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюфур Александр Львович

Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.07.1942
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