Дюфур Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти?.07.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Соколова Лидия Львовна
Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1907
Сын: Дюфур Сергей Львович
Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюфур Виктор Львович
Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Нина Львовна
Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Львовна
Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дюфур Леон Виктор
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.07.1942