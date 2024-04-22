Чинаев Александр Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти21.04.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Чинов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чинаев Иван Александрович
Мать ребёнка: Пераскева Андреева
Рождение ребёнка
1866
Сын: Чинаев Иван Александрович
Мать ребёнка: Пераскева Андреева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Чинова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Пераскева Андреева
Рождение ребёнка
1873
Сын: Чинаев Петр Александрович
Мать ребёнка: Пераскева Андреева
Смерть
21.04.1986