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Чинаев Александр Афанасьевич

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Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

21.04.1986

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Чинов Афанасий Васильев

Мать: не указана

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Чинаев Иван Александрович

Мать ребёнка: Пераскева Андреева

Рождение ребёнка
1866

Сын: Чинаев Иван Александрович

Мать ребёнка: Пераскева Андреева

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чинова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Пераскева Андреева

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Чинаев Петр Александрович

Мать ребёнка: Пераскева Андреева

Смерть
21.04.1986
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