Чинаев Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Чинаев Александр Афанасьевич
Мать: Пераскева Андреева
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1886
Дочь: Чинаева Марья Ивановна
Мать ребёнка: Фекла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно