Чинаев Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧинаев Иван Александрович

Чинаев Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Чинаев Александр Афанасьевич

Мать: Пераскева Андреева

Рождение ребёнка
1880

Сын: Чинаев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1886

Дочь: Чинаева Марья Ивановна

Мать ребёнка: Фекла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close