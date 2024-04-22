Пераскева Андреева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Чинаев Иван Александрович
Отец ребёнка: Чинаев Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Чинаев Иван Александрович
Отец ребёнка: Чинаев Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Чинова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Чинаев Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Чинаев Петр Александрович
Отец ребёнка: Чинаев Александр Афанасьевич
Смерть
Неизвестно