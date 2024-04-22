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Пераскева Андреева

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Чинаев Иван Александрович

Отец ребёнка: Чинаев Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Чинаев Иван Александрович

Отец ребёнка: Чинаев Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чинова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Чинаев Александр Афанасьевич

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Чинаев Петр Александрович

Отец ребёнка: Чинаев Александр Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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