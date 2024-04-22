Дегтярев Прокофий Минаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярев Прокофий Минаевич

Место рождения

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

20.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Дегтярев Минай

Мать: Дегтярева Марина

Заворонежское, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Пашигорева Ираида Прокофьевна

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Васильевна

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дегтярёва Валентина Прокофьевна

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Дегтярёв Валерий Прокофьевич

Мать ребёнка: Дегтярева Анна Васильевна

Смерть
20.09.1942
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