Дегтярев Прокофий Минаевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти20.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Дегтярев Минай
Мать: Дегтярева Марина
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Пашигорева Ираида Прокофьевна
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Васильевна
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дегтярёва Валентина Прокофьевна
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Дегтярёв Валерий Прокофьевич
Мать ребёнка: Дегтярева Анна Васильевна
Смерть
20.09.1942