Анцыпова (Сакова) Галина (Елена) Аврамовна 12.07.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анцыпова (Сакова) Галина (Елена) Аврамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1933

Дата смерти

06.01.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1933

Отец: Саков Аврам Никитович

Мать: Сакова Ольга Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыпов Григорий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
02.02.1958

Сын: Анцыпов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Анцыпов Григорий Константинович

Бродец, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.03.1960

Дочь: Осипова (Анцыпова) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Анцыпов Григорий Константинович

Рождение ребёнка
23.12.1963

Дочь: Лабкович (Анцыпова) Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Анцыпов Григорий Константинович

Смерть
06.01.2012

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