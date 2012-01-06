Анцыпова (Сакова) Галина (Елена) Аврамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1933
Дата смерти06.01.2012
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1933
Отец: Саков Аврам Никитович
Мать: Сакова Ольга Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
02.02.1958
Сын: Анцыпов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Анцыпов Григорий Константинович
Бродец, Березинский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.03.1960
Дочь: Осипова (Анцыпова) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Анцыпов Григорий Константинович
Рождение ребёнка
23.12.1963
Дочь: Лабкович (Анцыпова) Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Анцыпов Григорий Константинович
Смерть
06.01.2012